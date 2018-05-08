سلفاكير يدعو زعيم المعارضة “ريك مشار” للعودة إلى جوبا

دعا رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، زعيم المعارضة المسلحة، ريك مشار، للعودة إلى العاصمة جوبا، والمشاركة في توحيد مجموعته مع الحزب الحاكم، الشهر المقبل، بحسب المتحدث باسم الحزب.

ويوجد ريك مشار، النائب المقال لسلفاكير، قيد الإقامة الجبرية في دولة جنوب أفريقيا، منذ أكتوبر/ تشرين أول 2016.

وأضاف بيتر لام بوث، المتحدث باسم حزب “الحركة الشعبية” الحاكم، أن “الرئيس سلفاكير توجه بالدعوة إلى مشار؛ للمشاركة في الاجتماع المقبل لمجلس التحرير القومي”.

وأوضح “لام بوث”، أن الرئيس “منحه (مشار) فرصة 45 يومًا للعودة، والانضمام إلى الحزب الحاكم، بصفته نائبًا سابقًا لرئيس الحركة الشعبية”.

ولم يوضح المتحدث تاريخ ولا طريقة توجيه الدعوة.

وتدور في دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بُعدًا قبليًا.

وخلفت الحرب قرابة عشرة آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام تم توقيعها عام 2015، وتسعى قوى إقليمية إلى إحيائها.