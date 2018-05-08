قبيل إعلان ترامب موقفه من الاتفاق النووي.. مسؤولون إيرانيون يتوعدون واشنطن

اتهم رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بـ”انتهاك التزاماتها” بموجب الاتفاق النووي، الذي وقعته طهران مع القوى العالمية في 2015، وذلك قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من الاتفاق.

ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عن لاريجاني قوله: “الأمريكيون لم يفوا بالتزاماتهم. يبدو أنك لا تستطيع الحديث مع الأمريكيين إلا بلغة القوة ولا يوجد حل آخر”.

وفي سياق متصل، قال مسؤول إيراني كبير اليوم إن بلاده “لن تقبل أي مطالب بجانب ما تم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النووي”.

وقال المسؤول الإيراني طالبًا عدم نشر اسمه نظرًا لحساسية المسألة: “الدول الأوروبية الموقعة تحاول إقناع ترامب بالبقاء في الاتفاق، لكن عليها أن تعلم أن إيران لن تقبل أبدًا أي مطلب خارج نطاق الاتفاق”.

وأضاف: “على ترامب أن يعلم أنه مسؤول عن كل العواقب إذا انهار الاتفاق. دائمًا ما تفي إيران بالتزاماتها الدولية”.

ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ساعات ما إذا كان سينسحب أم سيستمر في الاتفاق.

إيران لن تقف “ساكنة”

وبدوره، قال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم الثلاثاء، إن إيران لن تقف ساكنة إذا انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته واشنطن وقوى عالمية أخرى مع طهران في عام 2015.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن شمخاني قوله، “لن يكون انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران) في مصلحة الأمريكيين…لن نقف ساكنين إذا بدأت الولايات المتحدة مواجهة مع إيران”.

لا نخشى هجوما عسكريا أمريكيا

وفي سياق تصريحات المسؤولين الإيرانيين، قال حسين سلامي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، إن بلاده لا تخشى فرض الولايات المتحدة عقوبات أو شن هجوم عليها، وذلك مع اقتراب موعد إعلان الرئيس دونالد ترامب ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع دول كبرى في 2015.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن سلامي قوله “أمتنا لا تخشى العقوبات الأمريكية أو الهجوم العسكري. على أعدائنا ومنهم أمريكا والنظام الصهيوني وحلفاؤهم في المنطقة أن يعرفوا أن إيران مستعدة لأسوا السيناريوهات والتهديدات”.