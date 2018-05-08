إيران تقر بفشلها في حظر تطبيق “تلغرام”

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جهرمي، اليوم الثلاثاء، عن فشل حظر تطبيق “تلغرام” للتواصل الاجتماعي، في إيران، مبيناً أن 44 مليون شخص في البلاد لا يزالون يستخدمون هذا التطبيق، رغم حظره من قبل السلطات القضائية.

وقال الوزير خلال استضافته من قبل لجنة الاتصالات في البرلمان الإيراني، اليوم، إنه “منذ اتخاذ قرار بحجب تطبيق تلغرام في الـ 30 من نيسان/أبريل الماضي، لا يزال هناك 44 مليون إيراني يستخدم هذا التطبيق عبر برامج تجاوز الحجب”.

وكشف جهرمي عن أن “هناك 8 ملايين و200 ألف بدؤوا يستخدمون برامج التواصل الاجتماعي المحلية”، معتبرًا أن “حجب تلغرام قرار غير منطقي”، بحسب ما نقلته وكالة “إيسنا” الإيرانية.

وشدد الوزير الإيراني، على “رفض حكومة الرئيس حسن روحاني إجراءات التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي”، مشيرًا إلى أن “حجب تلغرام أدى إلى مشاكل فنية وضعف في شبكة الإنترنت”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، رأى أن “قرار حجب تلغرام يتعارض مع الديمقراطية وتوجهات حكومته”، لافتاً إلى أن “هذا القرار يتناسب مع رؤية كبار المسؤولين في النظام” في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

ويحظى تطبيق “تلغرام” للرسائل النصية بشعبية كبيرة في إيران، لكنه أثار حفيظة السلطات منذ الاحتجاجات التي اندلعت مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتتهم السلطات الإيرانية تطبيق “تلغرام”، بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة تصفها بالعنف وبأنها مسلحة.

وأغلق المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني، حسابيهما على “تلغرام” في الـ 19 من نيسان/أبريل الماضي، بالتزامن مع صدور قرار يمنع كل الهيئات الرسمية من استخدام تطبيقات تواصل أجنبية لرسائلها الخارجية.