تقرير أمريكي: إلغاء الاتفاق النووي خطوة أولى لتغيير النظام الإيراني

رأى مركز بحوث استراتيجي أمريكي، أن اتخاذ الرئيس دونالد ترامب قرارًا بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، هو مجرد خطوة أولى لتغيير النظام في طهران.

واعتبر “معهد سياسيات الشرق الأوسط” في تقرير نشره، الاثنين، أن محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، لإقناع ترامب بتغيير رأيه لم تفشل فحسب، بل زادت من تصميمه على إلغاء الاتفاق الموقع بين إيران و6 دول كبرى عام 2015.

ولفت المعهد ومقره واشنطن، إلى أن زعماء الدول الغربية حذروا ترامب من الانسحاب من الاتفاق دون أي بديل مقبول ستكون له عواقب خطيرة على الاستقرار الدولي، مشيرًا إلى أن “تعنت ترامب في موضوع الانسحاب من الاتفاق النووي يشبه تعنته في موضوع بناء سورعند حدود المكسيك”.

واعتبر التقرير، أن هناك معارضة قوية داخل الإدارة الأمريكية للاتفاق النووي الإيراني وللنظام في طهران خاصة من قبل “الصقور الجدد” بما فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

وقال إن “المناشدة الأخيرة من وزير الخارجية البريطاني لترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي لن تنفع وترامب لن يصغي لها ومن الواضح أن إلغاء الاتفاق يعتبر الطلقة الأولى ضمن حملة أكبر تستهدف النظام في إيران”.