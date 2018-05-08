استقالة مدعي عام نيويورك بعد اتهامه بالاعتداء على 4 نساء

استقال إيريك شنايدرمان المدعي العام لولاية نيويورك يوم الاثنين بعدما أوردت مجلة “نيويوركر” مزاعم اعتداء جسدي ساقتها 4 سيدات ضده.

وطالب أندرو كومو حاكم الولاية شنايدرمان بالاستقالة بعد ساعات من نشر المقال.

وقال شنايدرمان في بيان صدر عنه: “أثيرت في الساعات القليلة الماضية، مزاعم خطيرة ضدي، أرفضها بشدة”.

وأضاف: “رغم أن تلك المزاعم التي تسري من نهاية عمل يوم 8 مايو 2018، لا تتصل بسلوكي المهني أو عمليات المكتب، إلا أنها ستمنعني فعليًا من قيادة عمل المكتب في هذا الوقت الحرج. لهذا فإنني استقيل من منصبي،”.

وذكر شنايدرمان في البيان أنه “لم يعتد على أحد، لم يمارس مطلقًا الجنس دون رضا”.

وفي المقال الذي نشر في وقت متأخر من مساء الاثنين، ذكرت “نيويوركر” أن “النساء الأربع اللائي قلن إنهن جمعتهن علاقة عاطفية أو لقاءات جنسية مع شنايدرمان، ذكرن أنهن تعرضن لعنف جسدي بدون رضائهن”.