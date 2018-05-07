محامي ستورمي دانيلز: الرئيس ترامب سيضطر إلى الاستقالة

قال محامي الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضطر إلى الاستقالة؛ بسبب مزاعم عن منح النجمة الإباحية مبلغ 130 ألف دولار للسكوت على إثر علاقة غرامية معه.

وأضاف مايكل أفيناتي الذي يمثل دانيلز في العديد من الدعاوى القضائية ضد ترامب، أن ترامب لن يتمكن من البقاء في فترة ولايته ولكن لن يتم سحب الثقة.

وأوضح أنه لا يعرف كيف سيغادر ترامب ولكنه لديه اعتقاد راسخ أنه سيكون هناك الكثير من الأدلة على ارتكاب خطأ منه ومن حوله، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك قدر كبير من الأدلة التي سوف تظهر إلى النور، وعندما يتم تقديم تلك الأدلة وعندما يعلم الشعب الأمريكي عنها، سيشعرون بالاشمئزاز بسبب سلوك ترامب.

وادعت دانيلز – واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد – أنها تلقت أموال نقدية قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 بعد ممارسة الجنس مع ترامب في عام 2006 ، وهو ما نفاه الرئيس، غير أنه قال إنه دفع لمحاميه مايكل كوهين مقابل المبلغ الذي دفعه لدانيلز، قائلا إن الهدف منه كان منعها من الإدلاء بتصريحات “كاذبة وابتزازية”.

ويواجه كوهين المحامي الشخصي لترامب منذ فترة طويلة، تحقيقاً جنائياً جزئياً بسبب الدفع إلى دانيلز.