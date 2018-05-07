هجوم مسلح على مقر لقوات الأمن الإيراني

هاجمت مجموعة مسلحة معارضة للنظام الإيراني، مساء الإثنين، مقرًا لقوات الأمن بمدينة “إيرانشهر” التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران التي تقطنها أغلبية من الطائفة السنية على الحدود مع باكستان.

وقال مصدر أمني للوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، إن “اشتباكات جرت مساء الاثنين بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة مكونة من ستة أشخاص في مدينة ايرانشهر”، مشيرًا إلى أن “اثنين من رجال الأمن اصيبوا بجروح خطيرة فيما لقي أحد المهاجمين مصرعه”.

وأكد المصدر الأمني اعتقال العناصر الخمسة المهاجمين لقوات الأمن، مشيرًا إلى أن “أحد المهاجمين متورط بقتل اثنين من عناصر قوات الأمن خلال هجوم تعرضت له دورية لقوات الشرطة في مدينة ايرانشهر قبل أربعة أعوام”.

ولم تعلن أي جماعة معارضة إيرانية مسؤوليتها عن الهجوم، وتشن بين الحين والآخر جماعة جيش العدل البلوشية هجمات على القوات الإيرانية من داخل الأراضي الباكستانية.

واتفقت طهران واسلام آباد في عام 2014 تعزيز التنسيق الاستخبارات للقضاء على الجماعات المسلحة في المنطقة الحدودية.

وتشترك إيران مع باكستان بحدود طولها 900 كيلو متراً، وتقصف بين الحين والآخر إيران أراضي باكستانية بذريعة ملاحقة جماعة جيش العدل البلوشية السنية المعارضة للنظام الإيراني.