الرئيس الكيني يعلن مقتل 9 جنود على يد حركة الشباب الصومالية

قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الإثنين إن حركة الشباب الصومالية قتلت 9 جنود كينيين في الصومال.

ولم يقدم مكتب الرئيس أي تفاصيل أخرى عن الواقعة التي أدت إلى مقتل الجنود.

وقال كينياتا في بيان “أصابني الهلع والحزن في وقت سابق اليوم عندما علمت بأننا فقدنا 9 شبان وطنيين في هجوم إرهابي جبان في الصومال”.

وقال مصدر عسكري على علم بالواقعة إن الجنود قتلوا في انفجار قنبلة بدائية الصنع في دوبلي بعد ظهر أمس الأحد.

وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية وإقامة حكمها الخاص.

وتنفذ الحركة أيضًا هجمات من آن لآخر في كينيا معظمها في منطقة تقع على الحدود مع الصومال وذلك للضغط على الحكومة الكينية لسحب قوات حفظ السلام التابعة لها من الصومال.