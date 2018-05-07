قس أمريكي ينفي مزاعم تركيا بتورطه في “الإرهاب” والتجسس

نفى قس أمريكي توجيه اتهامات بالإرهاب والتجسس له في محكمة تركية، اليوم الإثنين، ووصفها بأنها “مخزية ومقززة”، في محاكمة أدانها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونفى القس أندرو برانسون أي صلة له بشبكة يقودها رجل الدين المسلم المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب عام 2016، أو بحزب العمال الكردستاني المحظور. وقد يُحكم على برانسون بالسجن 35 عامًا في حالة إدانته.

ويقيم برانسون في تركيا منذ أكثر من 20 عامًا، وهو مسجون منذ 2016 انتظارًا لمحاكمته.

وقال برانسون مشيرًا إلى أقوال شهود مجهولين في المحكمة: “أساعد اللاجئين السوريين فيقولون إنني أساعد حزب العمال الكردستاني. أنشىء كنيسة يقولون إنني تلقيت مساعدة من شبكة غولن”.

واتهم أحد الشهود، برانسون، بمحاولة إقامة دولة كردية مسيحية، وتوفير التنسيق للقوات الأمريكية في عملية تسليم أسلحة لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقال برانسون للمحكمة في بلدة مطلة على بحر إيجه شمالي أزمير: “الخدمة التي أفنيت حياتي في تقديمها انقلبت الآن رأسًا على عقب. لم أخجل قط من خدمة المسيح، لكن هذه المزاعم مخزية ومقززة”.

ويشغل برانسون منصب قس كنيسة أزمير، ثالث أكبر المدن التركية.