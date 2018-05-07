ظريف: إيران لجأت إلى اللوبيات الأمريكية لحماية الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، إن بلاده لجأت إلى بعض الجماعات واللوبيات الأمريكية المؤيدة للاتفاق النووي “من أجل الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للحفاظ على هذه الصفقة”.

وأوضح ظريف في حديث لموقع البرلمان الإيراني عقب مشاركته باجتماع للجنة الاقتصادية، أن “الولايات المتحدة ليست مجرد حكومة في البيت الأبيض”، مشيرًا إلى أن محادثاته التي أجراها الأسبوع الماضي مع نظيره الأمريكي السابق جون كيري، “الهدف منها الحفاظ على الاتفاق النووي”.

وتابع في إشارة الى المحادثات مع كيري: “في أمريكا هناك جماعات الضغط أو اللوبيات تم التواصل معها للحفاظ على الاتفاق النووي، وهذه العوامل تدفع السياسة الى الأمام”، مشيرًا إلى أنه “تم إجراء محادثات مع مسؤولين في مجموعة 5+1 من صناع القرار والنخب السياسية، لإبقاء الاتفاق النووي خلال زيارته إلى نيويورك”

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن “انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، سيؤدي إلى عزلة الإمريكيين على الصعيد الدولي”، مضيفًا: “إذا أرادت أمريكا فرض ضغوط اقتصادية على إيران عبر طرق مختلفة، فإن إيران سترد بالشكل المناسب على ذلك”.

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن ظريف عقد لقاءات منفصلة مع أكثر من 30 شخصية علمية وسياسية من مختلف أطياف أمريكا، سواء من الحزب الديمقراطي أو من الجمهوري، مضيفًا أن “كيري شخص مؤثر ويمكنه أن يؤثر على الرأي العام الأمريكي”.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه طهران قرار ترامب المتعلق بتمديد العمل بالاتفاق النووي أو الانسحاب منه قبيل 12 مايو/ أيار الجاري، يصرّ مسؤولو إيران على مسألة رفض إعادة التفاوض حول الاتفاق نفسه أو تعديله، حتى إنهم رفضوا إعادة التفاوض بشأن الاتفاق.