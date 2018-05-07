إيران تعلق على قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قرار الحكومة المغربية بقطع العلاقات مع طهران بأنه “خطأ فادح”، مجددًا مزاعمه بأن “الاتهامات الموجهة لإيران بدعم “البوليساريو” الانفصالية “لا أساس لها من الصحة”.

وقال قاسمي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، “إن الادعاءات من جانب وزير الخارجية المغربي خاطئة وكاذبة ويحتمل أن تكون موجهة من جانب مصادر محددة، وبالتالي وعقب عودته إلى بلاده بعد زيارته السرية إلى طهران، فقد أعلن المغرب عن قراره بقطع العلاقات بين البلدين”.

وأضاف: “عقب هذا الموضوع والادعاء الخاطئ والواهي من الجانب المغربي، بادرنا انطلاقًا من مبدأ حسن النية لدينا بمتابعة الأمر، وأجرينا التحقيقات، وقد ثبت لنا أكثر من ذي قبل بأن هذه التهم لا أساس لها من الصحة وكاذبة ولا تستند إلى أي دليل دامغ لديهم”.

وتابع المسؤول الإيراني: “المغرب ارتكبت خطأ فادحًا واستراتيجيًا”، واصفًا قرار قطع العلاقات بأنه جاء “متأثرًا ببعض الدول المعادية لإيران”.

وقررت المغرب مطلع أيار/ مايو الجاري، قطع علاقاتها مع إيران؛ بسبب الدعم العسكري الذي تقدمه طهران لجبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال الأقاليم الجنوبية عن السيادة المغربية.

وبشأن الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة السبت المقبل، قال قاسمي: “إن هذه الانتخابات خطوة مباركة أيضًا، وينبغي التفاؤل بهذه الانتخابات واحترام الإرادة الشعبية العراقية”.

وفي تعليقه على المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول الانتخابات البرلمانية اللبنانية، التي أظهرت تقدم لائحة حزب الله وحلفائه، أكد الدبلوماسي الإيراني، “أن لبنان دولة مستقلة وتعيش حياة ديمقراطية، والانتخابات الأخيرة مباركة، ونحن ندعم أي حكومة لبنانية منتخبة، وندعم ونحترم الإرادة الشعبية اللبنانية”.