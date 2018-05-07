روحاني: إيران ستقاوم بضراوة الضغوط الأمريكية للحد من نفوذها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستندم على أي قرار بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وأضاف روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء إن “طهران ستقاوم بضراوة الضغوط الأمريكية الرامية إلى الحد من نفوذها في الشرق الأوسط”.

وتابع الرئيس الإيراني، “إذا أرادوا التأكد من أننا لا نسعى لامتلاك قنبلة نووية فقد قلنا لهم مرارًا وتكرارًا إننا لا نسعى ولن نسعى، لكن إذا ما أرادوا إضعاف إيران والحد من نفوذها سواء في المنطقة أو العالم فستقاوم إيران بضراوة”.

ونقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تحذيره من أن “الرد القاسي على انتهاك الاتفاق النووي مع القوى العالمية لن يسرّ أمريكا”.