انفجار غامض يثير فزع سكان مدينة “سمنا دشت” الإيرانية (صور)

هزّ انفجار ضخم، في وقت متأخر من مساء الاثنين، مدينة “سمنا دشت” التابعة لمقاطعة “قائم شهر” في محافظة مازندران شمال إيران، الأمر الذي أثار فزع السكان الذين خرجوا للشوارع العامة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “إيرنا”.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية وشهود عيان قولهم الاثنين، إن “انفجارًا غير محدد المصدر والسبب في منطقة سمنا دشت، دفع الأهالي للخروج للشوارع العامة”، مضيفة أن “شدة الانفجار كانت قوية للغاية، إذ أدى إلى إيجاد حفرة بعمق 40 سنتيمتراً بمساحة 3 أمتار مربعة في المكان”.

وأفادت المصادر بأن “الانفجار أدى إلى تحطيم زجاج نوافذ المنازل والمحال التجارية والسيارات، التي كانت قريبة من مكان الحادث”.

من ناحيته، قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ في محافظة مازندران زكريا اشك بور، إن “الانفجار أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة إثر تحطم الزجاج، حيث تم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مضيفاً أن “الانفجار وقع في أرض خالية، ولم يتبين سببه لغاية الآن”.

فيما قالت مواقع إخبارية محلية، إن “الانفجار ناجم عن ارتطام حجر نيزك بالأرض، فيما امتنع المسؤولون بمحافظة مازندران عن الإدلاء بأي معلومات حول الانفجار إلى حين اكتمال التحقيقات”.