محامي ترامب لا يستبعد دفع أموال لنساء غير ستورمي دانيالز

قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إنه لا يستبعد احتمال أن تكون أموال قد دفعت لنساء أخريات غير ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لالتزام الصمت بشأن مزاعم ضد ترامب.

وقال جولياني لتلفزيون إيه.بي.سي إنه ليس لديه علم ما إذا كان محامي ترامب السابق مايكل كوهين دفع أموالًا أخرى، لكنه أضاف “أعتقد أنه لو كانت الضرورة تقتضي ذلك، فقد فعل. لقد دفع (كوهين) أموالًا من أجل الرئيس أو قام بعمل من أجل الرئيس”.

وتقول دانيالز إنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب في 2006، وهو ما ينفيه الرئيس الأمريكي.

وقد يؤدي الكشف عن دفع مبالغ أخرى إلى تعقيد الأمور لترامب، الذي نفى في البداية علمه بدفع أموال إلى دانيالز.

كان جولياني قال يوم الجمعة إن المبلغ الذي دفعه كوهين إلى دانيالز، وقدره 130 ألف دولار، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016 لا ينتهك قوانين الحملة الانتخابية، وإن هذا المبلغ كان سيدفع حتى لو كان ترامب غير مرشح للرئاسة.

وخلال مقابلة مع فوكس نيوز في وقت سابق هذا الأسبوع، ربط جولياني هذه المبالغ بالحملة الانتخابية وأقر للمرة الأولى بأن ترامب كان على دراية بالأموال التي دُفعت .

وفي وقت لاحق أبلغ جولياني نيويورك تايمز أن ترامب سدد لكوهين في المجمل 460 ألف دولار أو 470 ألف دولار بعد انتهاء الحملة الانتخابية، وهو مبلغ قال إنه يشمل “مصروفات عارضة”.