اعتقال مشتبه به في قتل نائب وزير إيراني

دبي - قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إنّ الشرطة الايرانية اعتقلت مشتبهاً به فيما يتصل بمقتل نائب وزير الصناعة في طهران هذا الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنّ صفدر رحمة أبادي أصيب بالرصاص في الرأس والصدر بينما كان يستقل سيارته في العاصمة مساء الأحد.

وقال مسؤولون في تقارير أولية إنّ القاتل كان داخل السيارة وتحدث مع أبادي قبل أن يطلق الرصاص عليه. وقالوا إنه عثر على أعيرة نارية فارغة داخل السيارة.

وشهدت الأسابيع الماضية زيادة في الهجمات على المسؤولين العسكريين ومسؤولي الأقاليم الإيرانيين لكن مقتل أبادي كان فيما يبدو أول حادث يقتل فيه مسؤول كبير من الحكومة المركزية منذ سنوات.

غير أنّ تقرير وكالة فارس يقول إنّ دوافع القاتل شخصية وليست سياسية.