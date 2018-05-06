محامي ترامب: هذا ما سيحدث إذا صدرت مذكرة إحضار بحق الرئيس

قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إن الرئيس “ليس مجبرًا” على تنفيذ أمر بالحضور من المدعي الخاص في قضية التدخل الروسي، لكن يمكن أن يوافق على الإدلاء بشهادته بشروط.

وأضاف جولياني الذي سبّبت تصريحاته إرباكًا منذ انضمامه إلى فريق ترامب القانوني، أن ترامب “يرغب بتقديم الشهادة، وربما نسوّي الأمور مع المحقق الخاص روبرت مولر”.

وفي رده على سؤال خلال حديثه لشبكة “إيه. بي. سي” نيوز المحلية حول ما إذا كان ترامب سينفذ مذكرة الإحضار إذا أصدرها مولر، قال رئيس بلدية نيويورك السابق:”لسنا مضطرين لذلك، إنه رئيس الولايات المتحدة، ونستطيع أن نطالب بالامتيازات نفسها التي لجأ إليها رؤساء آخرون”.

وكان الرئيس الأسبق بيل كلينتون رفض تنفيذ أمر بالحضور خلال التحقيق في علاقته بمونيكا لوينسكي المتدربة في البيت الأبيض.