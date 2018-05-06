مسلمو النمسا يلوحون بالمحكمة الأوروبية لمنع حظر الحجاب في المدارس

لوح مسلمو النمساء باتخاذ إجراءات قانونية، بينها اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية، في حال عدم التوصل إلى حل مع الحكومة إزاء عزمها حظر الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.

وقال إبراهيم أولغون، رئيس “الجماعة الإسلامية” في النمسا (غير حكومية)، إنهم سيلجأون إلى “كافة الوسائل القانونية”، لمواجهة مشروع القانون.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أولغون اليوم الأحد، لوكالة الأنباء النمساوية (APA)، تحدث فيه عن مشروع قانون حظر الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.

وبيّن أنهم مستعدون لمراجعة محكمة العدل الأوروبية، في حال تشريع قانون حظر الحجاب.

وتعنى محكمة العدل الأوروبية بالفصل في قضايا الحريات وحقوق الإنسان، وتصدر أحكامًا ملزمة لدول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “إذا لم نتمكن من حل هذه المشكلة عبر الحوار، فلن يبقى لدينا خيار سوى اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية، لمنع مشروع القانون الإقصائي”.

وأشار إلى أن المسلمين يواجهون أوضاعًا متردية في النمسا خلال العامين الأخيرين، لافتًا إلى عدم نقاش القضايا الإسلامية على المستوى الأكاديمي، ومساعي تحويلها إلى أدوات سياسية.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، طلب رئيس الوزراء النمساوي، سيباستيان كورتس من 3 وزارات، إعداد مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

وقال كورتس إن القانون سيحمل اسم “حماية الأطفال”، والهدف منه منع تشكل مجتمعات موازية داخل البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن صعود موجة اليمين المتطرف المعادي للمسلمين والأجانب، انعكست بشكل بارز على الحياة الاجتماعية في النمسا عام 2015، وتصاعدت بشكل كبير مع حصول مرشح اليمين المتطرف نوربورت هوفر، على 46 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتقدم الكبير الذي حققه حزبه.

وتتراوح أعداد المسلمين في النمساء بين 400 ألف و500 ألف نسمة، أي ما يشكل 6% من عدد السكان، وفق إحصاءات 2010.