إسرائيل تبحث التعامل مع ردود فعل الفلسطينيين على نقل السفارة الأمريكية للقدس

يعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت” اجتماعًا، اليوم الأحد، لبحث العديد من القضايا، على رأسها كيفية التعامل مع ردود الفعل المتوقعة في الشارع الفلسطيني، على خلفية نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب للقدس المقرر منتصف الشهر الجاري.

وأفادت الإذاعة العبرية الرسمية أنّ “الاجتماع سيبحث أيضًا التواجد الإيراني في سوريا، والقرار الأمريكي المرتقب بخصوص الاتفاق النووي الموقع مع طهران”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في آذار/ مارس الماضي، أنه يفكر في السفر لإسرائيل لحضور الافتتاح المخطط له للسفارة الأمريكية الجديدة، في القدس في الشهر الجاري.

واعترفت الولايات المتحدة العام الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة غضب فلسطينية.

كما أعلنت الخارجية الأمريكية أنّ افتتاح سفارتها في القدس سيتم في الذكرى السبعين لـ”تأسيس” دولة إسرائيل (يوم النكبة الفلسطيني).