إيران ترفض مقترحاً لتمديد مؤقت للاتفاق النووي

أعلن مسؤول إيراني، السبت، رفض بلاده لمقترح تمديد الاتفاق النووي المبرم مع مجموعة 5+1 بينها الولايات المتحدة بشكل مؤقت لحين الاتفاق على جولة جديدة من المفاوضات مقابل التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بالصفقة النووية.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني النائب “حسين نقوي حسيني”، إن “إيران ترفض تمديد الصفقة النووية في الوضع الحالي لأنه ذلك يضر بإيران”، مضيفاً إن “الأمريكيين يؤيدون هذا المقترح وهو التمديد المؤقت للاتفاق النووي”.

وكان عضو البرلمان الأمريكي عن الجزب الجمهوري “مارك ميدوز”، قال الإسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لا تنسحب حاليًا من الصفقة النووية، ومن المحتمل أن يتم تجديد الصفقة لفترة قصيرة، مضيفاً إن “ترامب لا يريد الإنسحاب من الاتفاق النووي مع إيران كونه يكون عائقاً للحوار مع كوريا الشمالية”.

وأضاف النائب الإيراني إن “طهران غير مستفيدة من الاتفاق النووي حالياً، ولايحق لأمريكا الاعتراض على تواجدنا الاقليمي بينما تتدخل هي في شؤون الجميع”.

بدوره، قال مستشار رئيس البرلمان الإيراني “منصور حقيقت بور”، لموقع البرلمان ” icana”، السبت، إن “ترامب يتظاهر بالانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران ولا أتصور أنه سيفعل ذلك”.

من جانبه، هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، الرئيس ترامب بوجود خيارات واسعة لطهران في حال قررت واشنطن التخلي عن الاتفاق النووي.

وقال شمخاني مخاطباً الرئيس الأمريكي “لدينا العديد من الخيارات والامكانيات للوقوف بوجه غطرستكم .. منذ ٤٠ عاما ونحن صامدون ومتمسكون بمبادئنا وسنبقى كذلك”.

وينتظر المجتمع الدولي والدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران ما سيقرره الرئيس ترامب بشأن هذا الاتفاق في 12 مايو الجاري، فقد ندد ترامب في تصريحات سابقة بهذا الاتفاق، معتبراً إياه بأنه “أسوأ إتفاق توقعه الولايات المتحدة في تاريخها”.