الشرطة الروسية تعتقل أكثر من ألف محتج ضد بوتين

اعتقلت الشرطة في روسيا، اليوم السبت، ما يزيد على ألف من المشاركين في احتجاجات بأنحاء البلاد ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت منظمة (أو.في.دي-إنفو) الروسية لحقوق الإنسان، على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تلقت تقارير تفيد باعتقال 1029 على الأقل في 19 مدينة بأنحاء البلاد، بينهم 475 شخصًا اعتقلوا في موسكو.

وكان الزعيم الروسي المعارض ألكسي نافالني، الذي احتجز، اليوم، خلال الاحتجاجات، دعا منتقدي الكرملين للنزول إلى الشوارع، قبيل تنصيب بوتين لفترة رئاسية رابعة؛ للتعبير عن معارضتهم لما وصفه بحكم بوتين الاستبدادي الشبيه بحكم القياصرة.