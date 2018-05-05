زعيم سنة إيران يدعو لوقف الإجراءات “التعسفية” ضد علماء الطائفة

دعا الشيخ مولوي عبدالحميد، زعيم أهل السنة في إيران، وإمام جمعة مدينة زاهدان، بمحافظة سيستان وبلوشستان، السلطات الأمنية في بلاده إلى وقف الإجراءات التعسفية ضد علماء الطائفة.

ونقل موقع “سني أون لاين” باللغة الفارسية، اليوم السبت، عن عبدالحميد قوله، إن “حظر سفر رجال الدين السنة إلى المناطق السنية غير قانوني”، داعيًا إلى وقف مثل هذه الإجراءات الأمنية.

وشدد الشيخ عبدالحميد على أنه “يجب ألا تكون هناك قيود في إيران ضد علماء السنة، وأنه ينبغي للمؤسسات والمنظمات أن توسع دائرة فكرها”.

ونبه زعيم السنة في إيران السلطات والمؤسسات الحكومية إلى ضرورة الامتثال للدستور، واحترام الأقليات الدينية وحمايتها، انطلاقًا من مبدأ المواطنة.

وكانت قوات الأمن الإيرانية، منعت، الأربعاء الماضي، الشيخ مولوي عبدالحميد من السفر إلى العاصمة القطرية، الدوحة، عبر مطار طهران، وأمرته بالرجوع إلى زاهدان.

ولا تعتبر حادثة المنع هذه الأولى من نوعها، حيث سبق وأن منع الشيخ مولوي عبدالحميد من السفر داخل البلاد وخارجها.