انهيار جديد للعملة الإيرانية مع قرب إعلان ترامب موقفه من الاتفاق النووي

شهدت العملة الإيرانية” التومان، اليوم السبت، تراجعًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار في أسواق الصرافة الحرة ما بين 6800 إلى 7000 تومان.

وأفاد موقع “بازار”، المتخصص بالشؤون الاقتصادية، بأن “العملة المحلية شهدت في أول يوم من الأسبوع تراجعًا غير مسبوق، في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، في 12 أيار/مايو الجاري”.

وجاء في تقرير للموقع أن “هناك موجة غلاء في الأسواق الإيرانية؛ بسبب وصول سعر الدولار إلى 6800 تومان”، مشيرًا إلى أن” بعض محلات الصرافة الحرة في طهران بدأت ببيع الدولار الواحد بقيمة 7000 تومان”.

ولفت الموقع إلى أن “أي قرار يتخذه الرئيس ترامب ضد الاتفاق النووي سيكون له تأثير كبير على سعر صرف العملات الأجنبية، ومن بينها الدولار واليورو”.

وفي 10 من نيسان/أبريل الماضي، أعلنت مراكز الصرافة في مدن مختلفة من إيران عن إغلاق أبوابها لـ”عدم قدرتها على شراء وبيع العملات الأجنبية وفق الأسعار التي حددتها الحكومة”.

كما أغلقت السلطات 80 محل صرافة بطهران، فيما اعتقلت 39 تاجرًا يعمل في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد سعيد منتظر المهدي.