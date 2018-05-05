البرلمان الألماني يحذّر من ضعف قدرات الجيش ويطالب بزيادة ميزانية الدفاع

حذّر مفوّض شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، هانز بيتر بارتلز، اليوم السبت، من ضعف “القدرات التشغيلية” لجيش بلاده، وطالب بزيادة ميزانية الدفاع.

وفي تصريحات لصحيفة “أوغسبورغر الغماينة” (خاصة)، قال بارتلز:”في الوقت الحالي، القوات الألمانية غير مستعدة بشكل كافٍ للمشاركة بمهام في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)”.

وأضاف أن الجيش “عانى لفترة طويلة من الانكماش، واستُهلك بشكل كبير”، مؤكدًا افتقاره لأنظمة التسلّح، والتكنولوجيا الحديثة.

واعتبر بارتلز أن تعزيز قدرات بلاده الدفاعية بات يحظى بأهمية مضاعفة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية العام 2014، مؤكدًا دعمه لمطالب وزيرة الدفاع، أرسولا فون دير لاين، بزيادة مخصصات وزارتها في الموازنة الفيدرالية.

ويشار إلى أن خلافًا اندلع مؤخرًا بين “فون دير لاين” ووزير المالية، أولف شولتز، إثر رفض الأخير تخصيص زيادة بـ12 مليار يورو لصالح ميزانية الدفاع، خلال الفترة بين 2019 و2021، والاكتفاء بزيادة 5.5 مليار يورو لميزانية عام 2021.

وبلغت موازنة الجيش الألماني العام الماضي، 2017؛ 37 مليار يورو، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، وشكلت 1.22% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ بدء التدخل الروسي في أوكرانيا العام 2014، تعيش دول في شرق ووسط وشمال أوروبا على وقع مخاوف من توسع نفوذ موسكو في القارة على حسابها، وتنامي قدراتها العسكرية.