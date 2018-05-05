سجن ناشط إيراني 5 سنوات لتعليقه على تدوينة للرئيس روحاني

قضت المحكمة الجزائية بالعاصمة الإيرانية طهران، بالسجن 5 سنوات ضد الناشط والصحفي سعيد علي بيكي، الذي يعد من أهم الإعلاميين المقربين من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وكشفت منظمة “هرانا” الحقوقية، السبت، أن المحكمة الجزائية قضت بالسجن 5 سنوات ضد الناشط والصحفي سعيد علي بيجي؛ بسبب تعليقه على تدوينة للرئيس الحالي حسن روحاني.

وأضافت المنظمة بحسب مصادرها، أن “الناشط سعيد علي بيجي علق على تدوينة للرئيس روحاني عبر نشره لاصقًا في منتصف آذار/ مارس الماضي”.

واعتبر رئيس المحكمة الجزائية بطهران القاضي فرشيد دهقاني، أن “ذلك اللاصق كان يعبر عن إهانة للرئيس حسن روحاني والسلطة القضائية؛ بسبب اعتراضه على الحكم الصادر بحق حميد بقائي مساعد الرئيس السابق للشؤون التنفيذية”.

كما قضت المحكمة بحسب القاضي دهقاني، بـ”حظر النشاط السياسي والإعلامي بحق سعيد علي بيجي؛ بسبب إهانة الضباط ومسؤولين حكوميين وقضائيين، لمدة سنتين بموجب المادة 23 من قانون العقوبات”.