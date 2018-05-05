الرئيس الإيراني ينتقد الحظر القضائي لتطبيق “تليغرام” في بلاده

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني الحظر الذي فرضته السلطة القضائية الخاضعة لسيطرة التيار المحافظ لتطبيق “تليغرام” للرسائل، قائلًا إن هذه الخطوة “تتنافى مع الديمقراطية”.

وقال التلفزيون الرسمي، إن إيران حظرت التطبيق الذي يستخدمه على نطاق واسع الإيرانيون والإعلام الرسمي والسياسيون والشركات، الأسبوع الماضي؛ لحماية الأمن القومي، بعد أسابيع من اتخاذ روسيا خطوة مماثلة.

وتدرس إيران قرار الحظر منذ كانون الثاني/ يناير، عندما اندلعت احتجاجات بسبب أزمات اقتصادية في أكثر من 80 مدينة إيرانية، وتحولت بعد ذلك إلى مظاهرات ضد النخبة الدينية والأمنية.

وقال بعض المسؤولين، إن المحتجين استخدموا “تليغرام” لتنظيم المسيرات التي احتواها الحرس الثوري وميليشيا الباسيج التابعة له في نهاية الأمر. وحُجب التطبيق بشكل مؤقت في كانون الثاني/ يناير.