وكالة أمريكية تزيد جمع سجلات المكالمات والرسائل ثلاثة أمثال ما كانت عليه في 2016

قال تقرير لوكالة استخبارات أمريكية صدر، يوم الجمعة، إن وكالة الأمن القومي الأمريكية جمعت 534 مليون سجل لمكالمات هاتفية، ورسائل نصية، لأمريكيين العام الماضي أي بزيادة 3 أمثال عمّا تم جمعه في العام 2016.

وحدثت هذه الزيادة الكبيرة من 151 مليون خلال السنة إلى تغيير نظام قديم لجمع مثل هذه السجلات.

وتزامنت هذه الزيادة بجمع سجلات المكالمات مع زيادة أُعلنت يوم الجمعة عبر طرق المراقبة الأخرى، مما أثار تساؤلات من بعض المدافعين عن الخصوصية الذين يشعرون بالقلق من احتمال تجاوز الحكومة، والتدخل في حياة المواطنين الأمريكيين.

وظلت محصلة تسجيلات المكالمات لعام 2017 أقل بكثير من مليارات السجلات التي كان يتم جمعها في اليوم الواحد في ظل نظام المراقبة الضخم القديم لوكالة الأمن القومي، والذي كشف عنه المتعاقد السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن في العام 2013.

وتتضمن السجلات التي جمعتها وكالة الأمن القومي أرقام ووقت المكالمات أو الرسائل النصية، ولكن ليس المحتوى الخاص بها.

وقال مدافعون عن الخصوصية إن الزيادة العامة في عمليات المراقبة محيّرة ومخيفة خلال السنوات التي أعقبت تسريب سنودن.

كما أظهر تقرير، يوم الجمعة، ارتفاعًا في عدد الأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة، والذين تم استهدافهم بموجب برنامج مراقبة الإنترنت دون إذن قضائي، والمعروف باسم القسم 702 من قانون المراقبة للاستخبارات الأجنبية، والذي جدده الكونغرس في وقت سابق من هذا العام.