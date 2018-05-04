كوريا الشمالية تغيّر توقيتها ليتوافق مع جارتها الجنوبية

أعلنت كوريا الشمالية، مساء الجمعة، تقديم توقيتها بواقع نصف ساعة ليتوافق مع توقيت جارتها الجنوبية، وذلك كبادرة حسن نية، في إطار الجهود المبذولة لإحلال السلام بين الكوريتين.

جاء ذلك الإعلان وفق بيان صادر عن وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، نقلته وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية.

وسبق أن وعد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في 27 نيسان/ أبريل الماضي، خلال محادثاته مع نظيره الجنوبي مون جيه إن، بأن يضم المنطقة الزمنية لبلاده إلى نظيرتها الجنوبية.

وذكر بيان الوكالة الكورية الشمالية، أن الوعد قد تحقق بموجب مرسوم صادر عن رئاسة مجلس الشعب الأعلى في البلاد.

واستخدمت الكوريتان نفس المنطقة الزمنية لعقود قبل أن يقوم الشمال في عام 2015 بإنشاء توقيت خاص به من خلال تأخير توقيته بمقدار ثلاثين دقيقة عن توقيت كوريا الجنوبية واليابان.

وقالت بيونغ يانغ آنذاك، إنها فعلت ذلك لاستئصال إرث حكم طوكيو الاستعماري في الفترة ما بين 1910 و1945 في شبه الجزيرة الكورية، عندما غيّرت اليابان توقيت كوريا ليتطابق مع توقيتها.