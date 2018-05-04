الصين تنفي اتهامات بإصابة طيارين أمريكيين بأشعة الليزر في جيبوتي

المصدر: ا ف ب

نفت بكين، الجمعة، اتهامات أمريكية وصفتها بأنها “اعتباطية” حول إصابة طيارين أمريكيين بأشعة الليزر، أثناء التحليق فوق قاعدتها العسكرية في جيبوتي.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان: “لقد فندنا الاتهامات الخاطئة الصادرة عن الجانب الأمريكي عبر القنوات الرسمية. الصين حريصة على احترام القانون الدولي وكذلك قوانين البلدان التي تتواجد فيها”.

وقدمت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، شكوى رسمية، وطلبت من بكين التحقيق في الواقعة التي جرت قبل أسابيع، وفق المتحدثة باسم الوزارة دانا وايت التي وصفت ما حدث بأنه “في غاية الخطورة”.

وقالت وايت: “هذه الممارسات تمثل خطرًا حقيقيًا على طيارينا”، وعبّرت عن قناعتها بأن من وجهوا الليزر القوي هم صينيون.

وقالت متحدثة أخرى هي الميجور شيريل كلينكل: إن طياري طائرة شحن سي-130 أصيبا إصابات طفيفة في العين أثناء الهبوط في قاعدة لومونييه العسكرية الأمريكية قرب مطار جيبوتي الدولي.

وتستخدم هذه القاعدة رسميًا في عمليات “مكافحة الإرهاب” الأمريكية شرق إفريقيا واليمن، وهي الوحيدة الدائمة في إفريقيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيينغ: إنه “بعد تحقيق متأنٍ، أبلغت الصين بصورة واضحة وصريحة الجانب الأمريكي بأن الاتهامات الكاذبة لا تتفق مع الواقع”.

وأضافت للصحفيين أن على “الأشخاص المعنيين في الجانب الأمريكي الحرص على التحقق من صحة أقوالهم وعدم كيل الاتهامات جزافًا”.

وافتتحت الصين عام 2017 قاعدة بحرية في جيبوتي على بعد بضعة كيلومترات من القاعدة الأمريكية، هي أول قاعدة عسكرية لها في الخارج.

وللأمريكيين قاعدة أخرى في أغاديز بالنيجر؛ لشن عمليات في منطقة الساحل باستخدام طائرات مسيرة.