طالبان تسيطر على 3 مناطق شمال شرقي أفغانستان

سيطر مسلحو حركة طالبان على منطقة ثالثة في ولاية بدخشان، شمال شرقي أفغانستان، حسبما أفاد مسؤول حكومي، اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية عن عبدالله ناجي نازاري، عضو بالمجلس المحلي للولاية قوله: “مسلحو طالبان أطلقوا هجومًا مفاجئًا، أمس (الخميس)، على منطقة كوهيستان الاستراتيجية الواقعة على طريق عاصمة الولاية فيض أباد”.

وأضاف، أنّ الهجوم أسفر عن “وقوع المنطقة تحت سيطرة الحركة، لتكون بذلك الثالثة في نطاق ولاية بدخشان التي تسيطر عليها طالبان”.

وفيما لم تعلن السلطات الأفغانية حتى الساعة عن تفاصيل الهجوم، أو عدد الضحايا، أوضح عبدالرحمن طلعت، عضو مجلس الولاية المحلي، أنّ “طالبان سيطرت على الولاية بعد معركة شرسة مع القوات الحكومية”.

ولفت في تصريحات لقناة “طلوع نيوز” الأفغانية (خاصة)، أنّ “نقص عدد القوات كان وراء سقوط المنطقة في قبضة طالبان”.

وتسيطر طالبان على منطقتي واردوج ويامغان في ولاية بدخشان، منذ قرابة 3 سنوات.

ومن جهته، أوضح محمد أنيف رزاي، المتحدث باسم الجيش الأفغاني في ولاية بلخ (شمال)، أنّ “تعزيزات عسكرية وصلت إلى فيض أباد، وتنتظر الأوامر للتحرك من أجل مواجهة طالبان”.

غير أنه أشار إلى أنّ “سوء الأحوال الجوية”؛ وراء تأخر وصول تلك الأوامر.