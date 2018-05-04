سفينة شحن تركية تحتك بزورق حربي يوناني

قالت البحرية اليونانية إن سفينة شحن تركية احتكت بزورق تابع لها، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، بينما كان يقوم بدورية لمراقبة حركة الهجرة غير الشرعية في بحر إيجه.

وكان الزورق الحربي “أرماتولوس” في دورية قبالة جزيرة ليسبوس ضمن عملية لحلف شمال الأطلسي، حينما وقع الحادث الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت غرينتش).

وذكرت البحرية اليونانية في بيان أن السفينة التي ترفع علم تركيا “اقتربت ولامست” الزورق الحربي.

وأضاف البيان أن السفينة أسرعت بعدها نحو الساحل التركي ولم ترد على المكالمات اللاسلكية من الزورق اليوناني.

وقالت البحرية اليونانية إنها أبلغت سلطات حلف شمال الأطلسي، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو خسائر مادية خطيرة للزورق الحربي.

وكانت جزيرة ليسبوس اليونانية القريبة من تركيا على خط المواجهة خلال تدفق المهاجرين في عام 2015، حينما فر مئات الآلاف من اللاجئين من الصراع إلى هناك.

وتراجعت أعداد المهاجرين المتدفقين على ليسبوس منذ ذلك الحين بشكل كبير.