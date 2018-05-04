جون مكين يهاجم ترامب في كتاب جديد بعنوان “موجة لا تهدأ”

وجه السناتور الأمريكي جون مكين، في كتاب جديد له، انتقادات حادة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

واتهم مكين ترامب في كتابه “موجة لا تهدأ” بـ”التقاعس عن التمسك بالقيم الأمريكية بإكالة المديح على طغاة دوليين وتشويه وسائل الإعلام وتجاهل حقوق الإنسان والحط من قدر اللاجئين”.

وقال مكين في كتابه الذي شاركه في إعداده معاونه القديم مارك سولتر: “المديح يضمن صداقته والانتقاد عداوته”.

وأضاف: “من الصعب أن تعرف ماذا يمكن أن تتوقع من الرئيس ترامب”.

ولا يزال مكين من أقوى الأصوات في الحزب الجمهوري في مجال السياسة الخارجية على الرغم من معركته مع سرطان الدماغ.