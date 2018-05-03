البنتاغون: نحو 5 آلاف عسكري أمريكي يتمركزون في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون“، مساء اليوم الخميس، أن نحو 5 آلاف عسكري أمريكي يتمركزون في العراق.

وقالت المتحدثة باسم “البنتاغون”، دانا وايت، في مؤتمر صحفي: “عدد أفراد قواتنا في العراق نحو 5 آلاف، هذا رقم تقريبي”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة بدأت بتخفيض عدد قواتها في العراق، بعد إعلان بغداد الانتصار على تنظيم داعش، في ديسمبر/كانون الأول 2017”.

وفي تصريح سابق لـ”أسوشييتد برس”، قال العقيد ريان ديلون، المتحدث باسم التحالف الدولي: إن “استمرار وجود قوات التحالف في العراق سيكون مرتكزًا على الظروف، ويتناسب مع الحاجة، وبالتنسيق مع حكومة العراق”.

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استعادة كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة “حرب العصابات” التي كان يتبعها قبل 2014.