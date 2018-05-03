على خلفية دعوى “ستورمي”.. محققون اتحاديون يتنصتون على هاتف محامي ترامب

ذكرت شبكة “إن.بي.سي”، الإخبارية، اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر مطلعة على إجراءات قانونية أن محققين اتحاديين تنصتوا منذ فترة طويلة على خطوط الهاتف الخاصة بمايكل كوهين محامي الرئيس دونالد ترامب قبل قيامهم بتفتيش مكاتبه ومنزله وغرفة فندق نزل بها.

ونفذت عمليات التفتيش في أبريل/ نيسان في إطار تحقيق جنائي اتحادي في نيويورك يتعلق جزئيًا بدفع مبلغ من المال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

ووصف ترامب في تعليق على “تويتر”، اليوم الخميس، مزاعم بإقامة علاقة معها قبل عقد بأنها “اتهامات كاذبة وابتزاز”.

ويتفرع تحقيق نيويورك من آخر يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وإذا ما كانت حملة ترامب قد تواطأت مع موسكو، وتنفي روسيا وترامب ارتكاب أي مخالفات.

ورفض متحدث باسم مكتب المحامي العام في مانهاتن الذي يتولى تحقيق كوهين التعليق، ولم يرد كوهين ولا محاميه على طلبات بالتعليق.