ليبرمان: النبي موسى ارتكب خطأ استراتيجيًا في الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن ” النبي موسى ارتكب خطأ استراتيجيًا في الشرق الأوسط”.

وأضاف ليبرمان “نحن لا نختار الجيران بشكل عام، من وجهة نظر الجيرة، لم نكن محظوظين…أعتقد بشكل عام أن الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه موسى منذ سنوات بعيدة، هو أنه جاء بنا إلى الشرق الأوسط، وليس إلى حدود إيطاليا وسويسرا.”

وجاءت تصريحات ليبرمان في حوار أجراه اليوم الخميس مع صحيفة روسية حول التطورات الراهنة في سوريا، حيث اعتبر الوزير الإسرائيلي أنه لا بديل عن الأسد اليوم، محذرًا من مخاطر تزويد روسيا لدمشق بمنظومة إس 300.

ومنذ التدخل الروسي في الحرب السورية لصالح الرئيس بشار الأسد العام 2015 غضت روسيا عمومًا الطرف عن هجمات إسرائيلية على عمليات نقل للسلاح دارت حولها الشبهات ونشر قوات من إيران وحزب الله.