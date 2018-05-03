القوات الأفغانية تحبط هجمات على مبان حكومية ومستشفى بكابول

اعتقلت قوات الأمن الأفغانية 7 شبان يشتبه بأنهم متطرفون، كانوا يخططون لشن هجمات على مستشفى تديره الحكومة، ومكتب تابع لوزارة الداخلية في العاصمة كابول.

وجاءت الاعتقالات بعد يومين من حدوث تفجيرين قرب مبان حكومية في كابول، قتل فيهما 26 شخصًا على الأقل، بينهم 9 صحفيين.

وقتل وأصيب مئات الأشخاص في سلسلة من الهجمات المؤثرة في العاصمة كابول، خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يكشف عجز مسؤولي الأمن والحكومة عن إجهاضها أو منعها.

وأعلنت حركة طالبان، الشهر الماضي، بدء الموسم السنوي لهجمات الربيع قائلة:” إنها ستستهدف القوات الأمريكية في أفغانستان”.

وقال مسؤولون في هيئة الأمن الوطني، اليوم الخميس، إنه تم استجواب الأشخاص السبعة المعتقلين المشتبه بأنهم متشددون، واعترفوا بالتخطيط لمهاجمة مجمع قديم لوزارة الداخلية، ومستشفى غازي أمان الله خان الذي يعالج قوات الأمن الأفغانية.

وقال بيان الهيئة، إن المعتقلين نقلوا إلى كابول بواسطة جهة سهلت لهم الوصول إليها، بعد تجهيزهم بالعتاد اللازم لشن الهجمات والتحول إلى انتحاريين.

وقال أحد مسؤولي الهيئة، إن الشبان السبعة تلقوا تدريبًا في مدارس دينية مختلفة في منطقة شامان التي تقع على الحدود الأفغانية الباكستانية.