ظريف: إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس، إن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع القوى العالمية غير مقبولة وذلك مع اقتراب موعد نهائي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقوى العالمية من أجل “إصلاح” الاتفاق.

وقال ترامب إنه سيرفض تجديد إعفاء إيران من العقوبات ما لم يصلح الحلفاء الأوروبيون “العيوب المروعة” في الاتفاق النووي بحلول 12 من مايو أيار.

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في رسالة نشرت على يوتيوب “إيران لن تعيد التفاوض على ما تم الاتفاق عليه قبل سنوات وجرى تنفيذه”.

ويسعى الأوروبيون الموقعون على الاتفاق لإقناع ترامب بالإبقاء على الاتفاق ويقولون إن إيران ملتزمة بشروطه وهو موقف أيده أيضا تقييم للمخابرات الأمريكية.

وقال ظريف: “دعوني أوضح الأمر بشكل قاطع ونهائي: نحن لن نعهد بأمننا إلى جهة أخرى، ولن نعيد التفاوض على اتفاق نفذناه بالفعل بنية حسنة أو نضيف إليه”.

ووصف ترامب الاتفاق النووي بأنه أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق. ووافقت إيران بموجب الاتفاق على تقييد أنشطتها النووية في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وقال ظريف في الفيديو متحدثا بالإنجليزية إن الولايات المتحدة “دأبت على انتهاك الاتفاق النووي، ولاسيما بتخويف الآخرين لمنع الشركات من العودة إلى إيران”.