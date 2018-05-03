أمريكا تبدأ بتوزيع دعوات حفل نقل سفارتها إلى القدس

أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، استكمال استعداداتها النهائية لنقل مبنى السفارة إلى مدينة القدس؛ تلبية لقرار الرئيس دونالد ترامب، المتعلق بنقل السفارة، والذي أثار جدلًا كبيرًا بالنسبة للدول العربية والإسلامية.

وذكر موقع وآلا العبري، بأن “ديفيد فريدمان” السفير الأمريكي بإسرائيل، بدأ بإرسال الدعوات الخاصة لكبار المسؤولين والمؤسسات الرسمية؛ لحضور مراسم افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، في 14 أيار مايو الجاري.

وأشار الموقع العبري، إلى أن الاستعدادات لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس مستمرة، وتشمل الطرق المؤدية للسفارة والمباني المجاورة لها، وسط إجراءات أمنية مشددة، بمشاركة من الشرطة الإسرائيلية وإشراف على أعلى مستوى من الحكومة.

ومن المقرر أن يتم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، منتصف الشهر الجاري، فيما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية مشاركته بحضور الاحتفالية.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر إسرائيلية، بأن السفارة الأمريكية لن ترسل دعواتها لأعضاء الكنيست لحضور احتفالية نقل السفارة، بينما سيتم دعوة المنظمات اليهودية الفاعلة حول العالم، بالإضافة لمسؤولين أمريكيين.

ويتزامن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، مع ذكرى النكبة الفلسطينية عام 1948، فيما يدعو الفلسطينيون إلى الخروج بمظاهرات ومواجهات في مناطق التماس مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ رفضًا لهذه الخطوة.