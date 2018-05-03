انطلاق الخطوة الأولى لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

بدأت كوريا الشمالية إجراءات مسبقة لإغلاق مواقع التجارب النووية في بونغ كيه-ري بإقليم هانغ كيونغ، وسط حالة من التفاؤل داخل المجتمع الدولي لإتمام إجراءات الإغلاق.

وقال مصدر بوكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية، لوكالة “يونهاب”، اليوم الخميس، إن هناك إجراءات جارية لم يسبق رصدها في الماضي، تظهر في النفق الثالث من موقع بيونغ كيه-ري للتجارب النووية، مضيفًا أنه من المرجح أن تكون بوادر الالتزام بما اتفقت عليه الكوريتان خلال لقاء القمة زعيميهما، لإغلاق الموقع النووي.

وذكر مصدر آخر أنه تم رصد إزالة الكابلات من داخل النفق الثالث، في الجزء الجنوبي من الموقع، والذي كان يجهز لإجراء تجربة نووية جديدة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة في سيئول أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توليان اهتمامًا بشأن التحركات في الموقع، غير أنهما لم تدليا بتفاصيل.

يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اتفقا في لقاء القمة الذي جمعهما نهاية أبريل الماضي على إغلاق موقع التجارب النووية لكوريا الشمالية.

وقال كيم إن بلاده ستنفذ إغلاق الموقع خلال مايو، وستدعو خبراء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى زيارته للكشف عن عملية الإغلاق بشفافية.

على جانب آخر، نقلت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن زعيم كوريا الشمالية قوله لوانغ يي عضو مجلس الدولة الصيني إن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي موقف نهائي بالنسبة لبلاده.

وأضافت الوزارة أن وانغ، الذي يزور بيونغ يانغ، قال لكيم إن الصين تدعم إنهاء حالة الحرب في شبه الجزيرة الكورية وتحول كوريا الشمالية للتركيز على التنمية الاقتصادية.