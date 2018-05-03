ترامب رد 130 ألف دولار دفعها كوهين لشراء سكوت ستورمي دانيالز

قال رئيس بلدية نيويورك السابق “رودي جولياني”، الذي انضم الشهر الماضي للفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأخير رد 130 ألف دولار دفعها محاميه مايكل كوهين لممثلة الأفلام الإباحية “ستورمي دانيالز” مقابل سكوتها بشأن علاقة جنسية مزعومة مع ترامب.

وكان ترامب قال، إنه لا يعلم بأمر الأموال التي دفعت لدانيالز، التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية معه عام 2006. ودفع كوهين الأموال لها عام 2016 لضمان سكوتها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي مقابلة مع محطة فوكس نيوز، قال جولياني، وهو مدع اتحادي سابق وصديق لترامب منذ فترة طويلة، إن الرئيس علم بأمر الأموال وردها إلى كوهين.

واضاف جولياني “دفعوها عبر شركة محاماة وردّها الرئيس”. قائلًا “لم يعلم بتفاصيلها على حد علمي ولكنه كان على علم بالترتيب العام وهو أن مايكل (كوهين) سيتولى أمورًا كهذه”.

وأكد جولياني، أن دفع الأموال لم ينتهك قوانين الانتخابات لأنها لم تسحب من أموال حملة ترامب الانتخابية.

وعندما سئل من قبل صحفيين في الخامس من أبريل/ نيسان عن ما إذا علم بأمر الأموال التي دفعت لدانيالز، أجاب ترامب “لا ..عليكم أن تسألوا مايكل كوهين”.

وقال كوهين إنه “سدد الأموال لدانيالز من ماله الخاص ولم يردّها إليه ترامب”.

ونفى البيت الأبيض أن يكون ترامب أقام علاقة جنسية مع دانيالز.