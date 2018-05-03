مقتل 4 رجال أمن بسقوط طائرة للشرطة في كولومبيا

لقي 4 من عناصر الشرطة الكولومبية، مصرعهم، الأربعاء، جرّاء سقوط طائرة صغيرة تابعة لقوات الأمن، وسط غربي البلاد.

وبحسب بيان صادر عن الأمن الكولومبي، فإن الطائرة سقطت بالقرب من مطار “بيراليس” في مدينة “إيباغيه ” عاصمة إدارة توليما التي تعد واحدة من 32 إدارة بكولومبيا، في منطقة “الأنديز”.

ولفت البيان إلى أن الطائرة من طراز “بيتشكرافت – سي 99″، موضحًا أنها سقطت أثناء طلعة تدريبية ليلية، وأن من كانوا على متنها وعددهم 4 أفراد (نقيب، ومفتش، وملازمان) لقوا مصرعهم جميعًا.

وأوضح البيان أن الجهات المختصة بدأت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات سقوط الطائرة، بمشاركة خبراء من إدارة القوات الجوية، والطيران المدني.

تجدر الإشارة إلى أن عسكريين اثنين، كانا قد لقيا حتفهما قبل أسبوعين، جرّاء سقوط طائرة عسكرية صغيرة، بمدينة كالي جنوب غربي البلاد.

كما أن طائرة صغيرة من طراز سيسنا 172، كانت قد اضطرت للهبوط مطلع شهر أبريل/نيسان المنصرم؛ بسبب أمطار مفاجئة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

وأعلن الجيش الكولومبي، مطلع العام الجاري، مصرع 10 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية قرب بلدة سيجوفيا في إقليم “أنتيوكيا”.