إيران: خروج أمريكا من الاتفاق النووي محتمل جدًا وعلينا الاستعداد لحصار اقتصادي

حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، الأربعاء، من “تغييرات” ستشهدها بلده تزامنًا مع خروج الولايات المتحدة المرتقب من الاتفاق النووي، داعيًا المسؤولين الإيرانيين إلى “الاستعداد لمواجهة حصار اقتصادي مستمر” من قبل الغرب.

وقال نوبخت -الذي كان يتكلم بمناسبة يوم المعلم في مدينة أنزلي شمالي إيران- إن “خروج أمريكا من الاتفاق النووي بات محتملًا جدًا، لذا يجب علينا أن ننتظر حدوث تغييرات مختلفة في البلاد”، حسب وكالة “إيرنا”.

ولم يوضح نوبخت ما هي نوعية أو كيفية التغييرات التي تحدث عنها.

لكنه أضاف: “نحن على استعداد لتغيير الأجواء وأعددنا التدابير والميزانيات اللازمة للأيام المقبلة التي ستكون مختلفة تمامًا عن أيامنا هذه بالوضع الراهن”.

واعتبر أن “الحصار الاقتصادي ضدنا ما زال قائمًا لكن واجب الحكومة هو كسر هذا الحصار بشكل أو بآخر”.

وتأتي تصريحات نوبخت مع قرب موعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفها النهائي من الاتفاق النووي، في 12 أيار/ مايو الجاري.

ولم يقدم ترامب إشارة واضحة حول ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي، حيث ما زال الغموض يحيط بقراره النهائي في هذا الشأن.

وكان ترامب وضع 4 شروط لقبوله البقاء في الاتفاق النووي، وهي “منع أي نشاط نووي إيراني للأبد وليس لفترة محددة، وضمان أنه على المدى الطويل لن يكون هناك نشاط نووي إيراني، ووضع حد لنشاطات طهران في مجال الصواريخ الباليستية، إضافة إلى خلق الظروف لحل سياسي بهدف احتواء سلوك إيران في المنطقة، في اليمن وسوريا ولبنان”.

وترفض إيران أي تعديل على بنود الاتفاق النووي.