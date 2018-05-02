تقرير: صفقات مع الهند تزيد صادرات السلاح الإسرائيلي 40%

قفزت الصادرات العسكرية الإسرائيلية بنسبة 40% العام 2017؛ بفضل صفقات ضخمة مع الهند، وفق تقرير نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وكشف التقرير أنّ “أرباح شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية بلغت العام الماضي نحو 9.2 مليار دولار”.

إلى ذلك، تضمن التقرير معطيات حول الصادرات العسكرية الإسرائيلية لعام 2017، وسط تأكيدات بأنّها شهدت زيادة قدرها 40% مقارنةً بالعام الذي سبقه، بفضل صفقات تم التوقيع عليها مع الهند، ومن ذلك تزويدها بصواريخ “باراك 8” ضمن صفقات أخرى مع نيودلهي، تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار.

ويتضح من تلك المعطيات أنّ “دول آسيا استحوذت على القسم الأكبر من الصادرات العسكرية الإسرائيلية بواقع 58%، فيما ذهبت قرابة 21% من الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى دول أوروبية، وقرابة 14% إلى أمريكا الشمالية، و5% إلى دول أفريقيا، و2% إلى أمريكا اللاتينية”.

واحتلت نظم الدفاع الجوي الإسرائيلية المركز الأول في قائمة الأسلحة التي صدرتها إسرائيل بنسبة 31%، حيث أفاد التقرير بأنّ الصناعات العسكرية في إسرائيل تشهد حاليًا تشغيل أكثر من 150 ألف عامل.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تعليقًا على ما ورد في التقرير، أنّ الزيادة المشار إليها خلال العامين الماضيين “تعد إنجازًا غير تقليدي، جاء بفضل التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات مع دول أبدت ثقتها بالصناعات العسكرية الإسرائيلية”.

وأضاف ليبرمان، بحسب ما أورده موقع صحيفة “معاريف” الأربعاء، أنّ “هذا الإنجاز سيمكننا من مضاعفة موازنات البحوث العلمية والتطوير، وسيخلق المزيد من فرص العمل، كما أنّه سيضمن بقاء التفوق الإسرائيلي في هذا المجال سنوات طويلة”.

وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) نشر تقريرًا منتصف آذار/ مارس الماضي، أشار خلاله إلى احتلال إسرائيل للمركز السابع ضمن قائمة الدول المصدرة للسلاح حول العالم، وحدد أنّ صادرات السلاح الإسرائيلي تذهب بشكل أساسي إلى الهند وفيتنام وأذربيجان، موضحًا أنّ “السنوات الخمس الأخيرة شهدت زيادة قدرها 55%، فيما يتعلق بهذه الصادرات مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها”.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في قائمة صادرات السلاح حول العالم، تليها روسيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وبريطانيا، ثم إسرائيل التي وضعها التقرير في المركز السابع.

ولفت التقرير إلى أنّ “النسبة الأكبر من صادرات السلاح الإسرائيلي ذهبت إلى القوات المسلحة الهندية بواقع 49%، فيما استحوذت أذربيجان على 13% من تلك الصادرات، وذهبت نسبة 6.3% إلى فيتنام”.

وتعد إسرائيل ثالث أكبر الدول المصدرة للسلاح إلى كل من كوريا الجنوبية وإيطاليا وبريطانيا، فيما تسبق روسيا وحدها إسرائيل فيما يتعلق بتصدير السلاح إلى الهند وفيتنام وأذربيجان.