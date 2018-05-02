زعيم المعارضة في أرمينيا يدعو لوقف الاحتجاجات يومًا واحدًا

أعلن زعيم المعارضة في أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، وقف الاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد لمدة يوم واحد؛ لإتاحة الفرصة كي يبحث مع الحزب الحاكم ما إذا كان مستعدًا لدعمه لتولي رئاسة الحكومة.

وكان زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الجمهوري الحاكم قال، في وقت سابق: “إن نواب الحزب سيدعمون أي شخص يجري ترشيحه لرئاسة الحكومة”.

وقال الحزب “إنه لن يطرح مرشحًا ويبقى باشينيان المرشح الوحيد حتى الآن”.

وفي كلمة لأنصاره خلال تجمع بالعاصمة يريفان، قال باشينيان “إن البيان يشير إلى أن الحزب الجمهوري الذي يملك الأغلبية بالمجلس سيدعم ترشيحه، لكنه نبه إلى أنه سيسعى للحصول على مزيد من التفاصيل وضمانات محددة”.