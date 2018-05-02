“قراءة الشفاه” تكشف أسرار حوار زعيميْ الكوريتين في القمة الأخيرة

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نتيجة تحليل خبراء قراءة الشفاه لحوار الزعيمين الكوريين، والذي استمر لنحو نصف ساعة، وهما جالسان على مقاعد متنزه تحت أشعة الشمس خلال قمتهما الأخيرة الجمعة الماضي.

ولم تكن تفاصيل حديثهما معروفة بالتحديد، لكن بفضل بعض الكوريين الجنوبيين الماهرين في قراءة الشفاه وبعض وسائل الإعلام المتعطشة للأخبار، أصبح لدينا بعض الدلائل.

ويبدو أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، أمضيا وقتًا جيدًا نسبيًا وهما يتحدثان عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعن الأسلحة النووية.

وقامت قناة “إن تي في NTV ” الإخبارية اليابانية، بإحضار خبير في قراءة الشفاه لتحليل النقاش الذي دار بين مون وكيم خلال سيرهما على طول جسر أزرق للمشاة وجلوسهما عند نهايته، وهو ما صوّرته الكاميرات، لكن من مسافة بعيدة يصعب عندها الاستماع لحديثهما.

وقال مقدّم برنامج سوكيري Sukkiri على قناة “إن تي في” إنه “كان من الصعب فهم الحوار بأكمله، لكن ظهرت كلمات مفتاحية مثل منشأة أسلحة نووية وترامب والولايات المتحدة والأمم المتحدة”، وحذّر الخبراء من أنه يصعب قراءة الحديث من مسافة ومن زاوية أيضًا، لكن كان هذا ما استطاعوا استخلاصه.

وكان مون من قال “منشآت نووية” و”ترامب”، بينما تحدث كيم عن “الولايات المتحدة” و”الأمم المتحدة”.

وأشار أتشيهيتو أوسازاكي Atsuhito Isozaki، وهو خبير في شؤون كوريا الشمالية في جامعة كيئو في اليابان، إلى أن كيم بدا في أغلب الوقت بوضع المستمع، وقال أوسازاكي أنه يشك بأن مون كان يشرح كيف يمكن للولايات المتحدة التعامل مع المحادثات، وهو ما يرغب كيم بمعرفته.

كما استعانت صحيفة “تشوسن إلبو Chosun Ilbo”، وهي أبرز صحيفة في كوريا الجنوبية بثلاثة قراء شفاه لتحليل المحادثة، وذكرت الصحيفة أن مون قاد المحادثة بادئًا بالقول: “دعنا لا نبقي علاقاتنا مقطوعة، دعنا نتحدث أكثر ونتحرك باتجاه إيجابي”.

وبعد أن جلس الزعيمان على المقعد، قال كيم وفقًا للخبراء في قراءة الشفاه: “يجب أن تسفر القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة عن نتائج إيجابية، وأرغب بأن أتناول الأمور خطوة بخطوة للقضاء على أي مشاكل”.

وأشارت صحيفة “تشوسن إلبو”، أنه بدا أيضًا أن كيم يسأل مون عن رأيه بنوايا ترامب، والذي بدوره أجاب باستخدام إيماءات كبيرة باليدين.

ونبّه الخبراء أيضًا إلى مشكلة البعد والزاوية، وقال أحد قارئي الشفاه، أن الزعيمين الكوريين تحدثا عن شكوك البيت الأبيض حول استعداد كوريا الشمالية التخلي عن برنامجها للأسلحة النووية.

ورفض البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية تأكيد هذه النتائج لصحيفة “تشوسن إلبو”، إلا أن المتحدث باسمه نفى أن الإثنين تحدثا عن إغلاق مواقع التجارب النووية خلال دردشتهما على مقاعد المتنزه.

وبحسب القناة “إيه A ” الكورية الجنوبية، فإن الزعيمين تحدثا قليلًا عن حياتهما الشخصية، وأخبر كيم جونغ أون، مون، أن “والده نظر إليه وأخبره أن أتزوج تلك المرأة، لذلك وثق به”، مشيرًا إلى أن زوجته وهي مغنية تدعى ري سول جو، وكان والد رئيس كوريا الشمالية الحالي، كيم جونغ إيل، قد تزوج من العديد من النساء اللواتي كن ممثلات ومغنيات.