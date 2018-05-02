الاتحاد الأوروبي: تصريحات عباس عن المحرقة النازية “غير مقبولة”

ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بتصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس حول “المحرقة النازية” ووصفها بأنها “غير مقبولة”، وذلك عقب انتقادات مماثلة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي لغة حادة للغاية، قالت خدمة العمل الأوروبي الخارجي في بيان: “الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 30 أبريل/ نيسان تضمن تصريحات غير مقبولة عن سبب (الهولوكوست) المحرقة النازية وشرعية إسرائيل”.

وأضاف البيان: “مثل هذا الخطاب سيستفيد منه فقط الذين لا يريدون حل الدولتين الذي دافع عنه الرئيس عباس مرارًا وتكرارًا”.

ودعا نتنياهو إلى إدانة دولية لتصريحات عباس “المعادية للسامية” التي قالها يوم الإثنين وأشار فيها إلى أن الاضطهاد التاريخي لليهود الأوروبيين نجم عن سلوكهم.

وقالت خدمة العمل الأوروبي الخارجي: “معاداة السامية لا تشكل تهديدًا لليهود فحسب، بل تهديدًا رئيسيًا لمجتمعاتنا المنفتحة والمتحررة”.

وأضافت: “يظل الاتحاد الأوروبي متمسكًا بالتصدي إلى أي شكل من أشكال معاداة السامية، وأي محاولة للتغاضي عن الهولوكوست أو تبريره أو التقليل منه”.