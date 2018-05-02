4 أحزاب معارضة في تركيا تقرر التحالف في الانتخابات المبكرة

قال مسؤول في حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، اليوم الأربعاء، إن الحزب توصل إلى اتفاق مع ثلاثة أحزاب أخرى من المعارضة على تشكيل تحالف في الانتخابات المبكرة المقررة في 24 يونيو حزيران.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز، إن الاتفاق بين حزبه وحزب الخير وحزب السعادة الإسلامي والحزب الديمقراطي سيعلن رسميا خلال مؤتمر صحفي غدا الخميس.

ويساعد هذا الاتفاق الأحزاب الأصغر في التحالف على تجنب قاعدة تلزمها بالحصول على عشرة في المئة على الأقل من أصوات الناخبين حتى يسمح لها بالتمثيل البرلماني.

وشكل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب إردوغان تحالفا مع حزب الحركة القومية.

وقالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية، إن الأحزاب ستوقع الاتفاق الساعة الثالثة عصرا غدا الخميس. وتنتهي في السادس من مايو أيار الجاري مهلة محددة لإخطار اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل أي تحالفات الانتخابية.

وفاز أردوغان بما يقرب من 12 من الانتخابات السابقة وهيمن على الحياة السياسية في تركيا منذ أن وصل حزبه باكتساح إلى السلطة عام 2002.

وتؤذن الانتخابات المقبلة بتحول تركيا إلى نظام رئاسي بصلاحيات تنفيذية جديدة واسعة وافق عليها الأتراك بأغلبية ضئيلة في استفتاء العام الماضي.