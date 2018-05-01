بومبيو يتعهد بوضع الدبلوماسية الأمريكية في خدمة ترامب‎

المصدر: ا ف ب

شدد وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، على قوة الدبلوماسية الأمريكية، متعهدًا بوضعها في خدمة السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب لتحقيق “النتائج التي تبدو أمريكا في حاجة ماسة اليها”.

وقال بومبيو ممازحًا لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية في واشنطن: “أعتقد أنني أحمل الرقم القياسي لأطول رحلة في أول يوم عمل”.

وبعيد توليه منصبه الخميس، توجه بومبيو إلى بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي ومنها إلى الشرق الأوسط قبل أن يعود إلى واشنطن مساء الإثنين.

وتحدث الثلاثاء للمرة الأولى أمام الطاقم الدبلوماسي موجهًا إليه الشكر لـ”عمله الرائع” منذ مغادرة سلفه ريكس تيلرسون الذي أقاله ترامب منتصف آذار/مارس.

وقال على وقع تصفيق عدد كبير من الموظفين: “أن أكون هنا وأنظر إلى الطاقم الدبلوماسي الأهم في العالم يدفعني إلى التواضع الشديد”.

وإذ شدد مرارًا على الصفات التي يتحلى بها الموظفون وأهمية عمل كل منهم، بدا أنه يرد ضمنًا على تيلرسون الذي اتهم بأنه أدار الخارجية في شكل سيء، واراد الاقتطاع من موازنتها وتقليص عدد العاملين فيها.

فبعد خمسة عشر شهرًا من تولي ترامب منصبه، لا تزال مناصب رئيسة عدة شاغرة في الوزارة المذكورة، وقد وعد بومبيو أمام مجلس الشيوخ بتسريع عملية ملء الشواغر.

وأضاف الثلاثاء “أنا واثق بأمر واحد، أن أمريكا لا تستطيع بلوغ أهدافها من دونكم جميعًا، من دون سياسة خارجية أمريكية حاضرة في كل ركن من العالم”.

وتابع “علي أن أتعلم كثيرًا منكم، وسأستمع إليكم”، مؤكدًا أن “الغرض النهائي” هو “تنفيذ السياسة الخارجية للرئيس ترامب وأمريكا حول العالم، وأن نكون الوجه الدبلوماسي الوحيد الذي يحقق نتائج تبدو أمريكا في حاجة ماسة إليها في العالم”.

ومع تسارع التطورات على صعيد الملفين النوويين الإيراني والكوري الشمالي، وعد بومبيو بأن يقول المزيد عن أولوياته و”أسلوبه في القيادة” خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد حفل تنصيبه من جانب ترامب الذي سيتوجه الأربعاء إلى مقر الخارجية للمرة الأولى.