مسؤولون أمريكيون: إسرائيل تستعد لعمل عسكري محتمل ضد إيران

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تستعد لتنفيذ عمل عسكري محتمل ضد إيران، بحسب ما نقلته عنهم شبكة “إن بي سي نيوز” التلفزيونية الأمريكية.

وأضاف المسؤولون (لم تكشف الشبكة عن هوياتهم) أن إسرائيل تطلب دعم ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا العمل المحتمل، دون تفاصيل.

وتابعوا أن “قصف إسرائيل على مدينة حماة غرب سوريا، أول أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل نحو 24 عسكريًا إيرانيًا، يُعد أحد المؤشرات على تحركها نحو القيام بعمل عسكري محتمل”.

واعتبروا أن ذلك ربما يؤشر إلى “إمكانية اندلاع حرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران“.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أمس الإثنين، إن نظيره الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، نقل له قلق إسرائيل من “وجود وتصرفات إيران في سوريا”، خلال اجتماع بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الأسبوع الماضي، بحسب الشبكة الأمريكية.

وأضاف ماتيس أن “القوات الإيرانية، أو القوات التي تعمل بالوكالة لصالحها، حاولت الاقتراب من الحدود الإسرائيلية كثيرًا، وقد لاحظتم أن إسرائيل اتخذت إجراء حيال ذلك”.

وتتواتر أنباء عن تحرك إسرائيلي محتمل ضد إيران منذ أن أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أمس، قانونًا يمنح نتنياهو سلطة إعلان حرب، بعد الحصول على موافقة وزير الدفاع، في خطوة سبقها في اليوم نفسه مؤتمر صحفي، وجه فيه نتنياهو اتهامات لطهران بشأن برنامجها النووي.

ولم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ما نقلته الشبكة الأمريكية.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم، إن إسرائيل لا تسعى إلى خوض حرب ضد إيران.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها.