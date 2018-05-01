مستشار خامنئي: السعودية لا تملك القدرة على تهديد إيران

زعم اللواء يحيى رحيم صفوي، كبير المستشارين العسكريين للمرشد الإيراني علي خامنئي، أن المملكة العربية السعودية لا تمتلك القوة العسكرية الكافية لتوجيه ضربة إلى إيران.

وقال صفوي، في كلمة أمام طلاب كلية الجيش الإيراني بالعاصمة طهران، في معرض رده على سؤال وجهه له أحد المشاركين حول قدرة السعودية على توجيه ضربة إلى إيران: إن “عناصر القوة التي تتمتع بها إيران تفوق تلك التي تملكها السعودية، والنظام السعودي ليس له القدرة على تهديد إيران”.

وادّعى المسؤول الإيراني أنه “إذا كانت السعودية متفوقة من الناحية العسكرية، فإنها لم تحقق انتصارًا على الحوثيين باليمن، رغم مرور ثلاث سنوات في حرب غير متكافئة”.