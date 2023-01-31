إيران.. رقصة في الشارع تؤدي لسجن مدونة وخطيبها 21 عامًا

أدت رقصة في شارع عام، للحكم على مدونة إيرانية وخطيبها بالسجن لمدة يصل إجماليها إلى 21 عاما، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وألقي القبض على المدونة "استياج حقيقي" (21 عاما) وخطيبها "أمير محمد أحمدي" (22 عاما) في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد أن شاهدت السلطات مقطع فيديو للرقصة ووجهت التهم إلى الثنائي.

ويُظهر الفيديو أمير وهو يرقص مع استياج ويحتضنها في لحظة رومانسية جريئة في ساحة الحرية بطهران، كجزء من الاحتجاجات المناهضة للنظام والتي انتشرت في جميع أنحاء إيران في الشهور الأخيرة.